الأبنية الخضراء السعودية شريك لدعم التنمية المستدامة 2030

اختارت لجنة المجتمع المدني التابعة لإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل رسمي مع الإدارة، وتضم 8 دول، منها المملكة العربية السعودية وفرنسا واليونان والهند وباكستان وكوريا والولايات المتحدة ووبنجلاديش، مما يسلط الضوء على تنوع المجموعة الجديدة وأهمية التعاون.

وأعرب الأمين العام ممثل المنتدى السعودي للأبنية الخضراء لدى الأمم المتحدة المهندس فيصل الفضل، عن سعادته باستقبال خبر قرار لجنة الاعتماد كأول مؤسسة سعودية غير ربحية تنال الاعتماد من الأمانة العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن العمل مع المجتمع المدني فقط هو الذي سينجح الأمم المتحدة في جهودها لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

واضاف الفضل "نقدر الجهود المبذولة والمباركة والتهاني من آندي جيتو رئيس إدارة الاتصالات العالمية لمنظمات المجتمع المدني لدى الأمم المتحدة ونقدر ما عبر عنه من تطلعات من أجل شراكة مثمرة في السعي لتحقيق الأهداف والمقاصد المشتركة."

والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء من المنظمات، التي تعمل في قضايا التنوع الثقافي العمراني ، وبناء المجتمع ، والتعليم من أجل المواطنة العالمية ، وحماية البيئة ، والاستهلاك والإنتاج المستدامين والمسؤولين، وتمكين النساء والشباب.

كما أن المنتدى مؤسسة وقفية ذات عضوية وأهداف وطنية تعتم بالوضع الاستشاري الدائم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمراقب دائم في برنامج البيئة للأمم المتحدة وشريك متعاون مع إدارة الاتصالات العالمية للأمانة العامة من أجل الجهود العالمية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.