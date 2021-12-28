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عاجل | 660 ألف ريال لأغلى 3 لوحات مركبات
انهى مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تم إطلاقه أمس عن طريق منصة «أبشر» الحكومية أعماله، وذلك ببيع عدد من اللوحات بأرقام وأحرف مميزة من...
الأبنية الخضراء السعودية شريك لدعم التنمية المستدامة 2030
اختارت لجنة المجتمع المدني التابعة لإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل...
البرودة تتحرك جنوبا وأمطار اليومين تبدأ من الباحة
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبا بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار...
ميدان فروسية يحاصر سحيم نجران
فيما تشير أنظمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال النظام البيئي العام على ضوابط الحد من تلوث الهواء والتي تعتبرها الهيئة...
5 أيام لنفق تحلية جدة
تبقى 5 أيام لانتهاء مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في...
ألعاب وفلكلور شعبي بمهرجان المجاردة
يواصل مهرجان المجاردة الشتوي برامجه وفعالياته المتنوعة، فيما رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح فعاليات الخيمة الشعبية ومسابقة لعبة...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة ترويج 56 كيلو جراما من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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