إحباط محاولة ترويج 56 كيلو جراما من الحشيش

عاجل | 660 ألف ريال لأغلى 3 لوحات مركبات انهى مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تم إطلاقه أمس عن طريق منصة «أبشر» الحكومية أعماله، وذلك ببيع عدد من اللوحات بأرقام وأحرف مميزة من... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

الأبنية الخضراء السعودية شريك لدعم التنمية المستدامة 2030 اختارت لجنة المجتمع المدني التابعة لإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

البرودة تتحرك جنوبا وأمطار اليومين تبدأ من الباحة توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبا بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار... الرياض فيصل درويش وجدة: عائشة العمودي الرياض فيصل درويش وجدة: عائشة العمودي 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> ميدان فروسية يحاصر سحيم نجران فيما تشير أنظمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال النظام البيئي العام على ضوابط الحد من تلوث الهواء والتي تعتبرها الهيئة... نجران: بدر عون نجران: بدر عون 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> 5 أيام لنفق تحلية جدة تبقى 5 أيام لانتهاء مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

ألعاب وفلكلور شعبي بمهرجان المجاردة يواصل مهرجان المجاردة الشتوي برامجه وفعالياته المتنوعة، فيما رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح فعاليات الخيمة الشعبية ومسابقة لعبة... المجاردة : محمد آل عمر المجاردة : محمد آل عمر 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

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