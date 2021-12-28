عاجل | الوزارة تبتهج بترقيات التعليم وموظفون غاضبون

فيما ابتهجت وزارة التعليم بترقية 32.872 موظفاً وموظفة في أكبر حركة ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، أعرب عدد من الموظفين والموظفات عن غضبهم من تأخر ترقياتهم لسنوات وصلت في بعضهم إلى 14 عاماً، مطالبين وزارة التعليم بوضع معايير تساهم في ترقية من يستحق بناء على سنوات الخدمة.

كفاءة العمل

وأعلنت الوزارة أول من أمس عن ترقية 15.888 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام ترقية 16.984 موظفاً وموظفة.

وقالت الوزارة إن هذه الترقيات تأتي امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

لائحة المعينين

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، وأن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتميّز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعاً على نظام فارس.

دورات وشهادات

وأبدى موظفون وموظفات تذمرهم من تأخر ترقياتهم لسنوات مطالبين بوضع معايير تساهم في ترقية الموظفين الذين ينتظرون دورهم في الترقيات، وقال حسن العبندي في حسابه على تويتر: وش ذنبي العلاوة السنوية تتوقف سنين؟ كل المعايير موجودة والوزارة تفاضلني على حق من حقوقي ليش؟ أداء وظيفي 100 % و‏أقدمية 11 سنة بدون ترقية ولدي دورات وشهادتي ‏جامعية.

إحدى الموظفات قالت هل يعقل أن يترقى 32.872 وما يكون معهم واحد له 14 سنة بدون ترقية، ‏مطالبة وزير ‪التعليم‬ بإعادة النظر في آلية الترقيات.

وقال موظف آخر: من عام 1429 ترسمت وإلى يومنا هذا لا شفت ترقية ولا شيء، كملت 14 سنة على المرتبة الرابعة.

مواقع متقدمة

من جانبه، نصح المستشار في الموارد البشرية واللوائح الوظيفية الدكتور محمد آل عرفان الموظفين بالاطلاع على معايير المفاضلة والسعي لتعزيزها للحصول على مواقع متقدمة في المفاضلة، وعدم الاكتفاء بنطاق مكاني واحد.

حركة الترقيات

32.872

موظفاً وموظفة

15.888

من منسوبي التعليم

16.984

موظفاً وموظفة