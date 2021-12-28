تمكين شباب مكة من تحقيق توجهات الرؤية

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة اجتماع مجلس شباب المنطقة في دورته الجديدة.

وتخلل الاجتماع استعراض خطط المجلس خلال المدة المقبلة، الرامية لتمكين شباب المنطقة، من الإسهام في تحقيق التوجهات العامة للرؤية في المنطقة.

وبحسب العرض فإن مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة، يعمل على تعزيز توجه المحور الثالث من محاور رؤية 2030، الذي يهتم ببناء وطن طموح، ومواطَنة مسؤولة عبر تعزيز حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

ويتكون المجلس من سبع لجان هي: التصميم الحضري والبيئة، والفرص الاقتصادية والتعليمية، والرياضة، والتراث والثقافة والفنون، والإعلام، والترفيه، والمشاركة الاجتماعية، وتعمل اللجان على توثيق وضمان التماسك المستمر بين المجلس وأعضائه في شتى مجالات العمل، بجانب إنجاز الأهداف المناطة بما يتوافق مع رؤية المجلس، ويحقق المنفعة بشكل عام، إضافة إلى تطوير المبادرات وابتكار مشاريع وآليات عمل، تواكب التغيرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة للعام 2030.