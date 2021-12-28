البرودة تتحرك جنوبا وأمطار اليومين تبدأ من الباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبا بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل. كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار من يوم الثلاثاء إلى الخميس على معظم مناطق المملكة، يبدأ تأثيرها على الباحة بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية.

وقال خبير الطقس خالد الزعاق إن جميع المناطق الماطرة لحقت على وسم المربعانية، في وقت تشهد الرياض أجواء شتوية وتساقط كميات قليلة من الأمطار، وبحسب موقع طقس العرب بدأ الوسم «موسم الأمطار» لهذا العام في 16 أكتوبر ومدته 52 يوماً، وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

ويطلق عليه العرب «عواء البرد»، لأنه يأتي بالبرد، ويعتبر أفضل أوقات نزول المطر. ويعد «الوسم» من أهم المواسم، يعقبه موسم «المربعانية» وله (39) أو (40) يوماً، وفيه يبرد الجو، أما في نهايتها يشتد البرد ويطول الليل.

مناطق تتأثر بالأمطار

مكة المكرمة (العاصمة المقدسة والقنفذة والليث وأضم وميسان والطائف)

عسير - أبها ومحايل والمجاردة ورجال ألمع وبارق وتنومة والنماص وبلقرن وبيشة

القصم (بريدة عنيزة والرس والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة)

الرياض (الرياض العاصمة والمزاحمية والقويعية والخرج والأفلاج ورماح وشقراء والمجمعة والزلفي)

الشرقية (الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء وحفر الباطن والخفجي والنعيرية)

جازان (جيزان وفرسان وبيش والدرب وصامطة)

تبوك (تيماء وحقل والوجه وضباء ونيوم وشرما)

الجوف (القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل)

الحدود الشمالية (طريف وعرعر ورفحاء)