5 أيام لنفق تحلية جدة

ينفذ المشروع بطول 650م، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية 240.393.735 ريالا، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل زمن تأخر الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات، والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
الأعمال القائمة والمنجزة
%90.5 حفر النفق
%61 العزل المائي
%55 الخرسانة المسلحة
%33 خزان الحريق
%66 غرفة المضخات
%68 الحماية المؤقتة للجسر
%65.5 تصريف مياه الأمطار
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