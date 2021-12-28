5 أيام لنفق تحلية جدة

تبقى 5 أيام لانتهاء مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء محافظة جدة، إذ بلغت نسب الإنجاز بأعمال الحفر 90.5%، و61% في العزل المائي، و55% بأعمال الخرسانة المسلحة، و33% في خزان الحريق، و66% بغرفة المضخات، و68% في أعمال الحماية المؤقتة للجسر، و65.5% بتصريف مياه الأمطار.

ينفذ المشروع بطول 650م، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية 240.393.735 ريالا، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل زمن تأخر الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات، والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الأعمال القائمة والمنجزة

%90.5 حفر النفق

%61 العزل المائي

%55 الخرسانة المسلحة

%33 خزان الحريق

%66 غرفة المضخات

%68 الحماية المؤقتة للجسر

%65.5 تصريف مياه الأمطار