شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «عمارة الحرمين» يشهد كثافة من المرتادين والزوار في آخر أيامه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏شهد معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم كثافة من الزوار والمرتادين، وذلك بالتزامن مع آخر أيامه، حيث شارك المعرض المقام بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة بأكثر من 10 أركان متنوعة نالت استحسان زواره ومرتاديه.

وبين وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المشاركة جاءت برعاية سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتم من خلاله إبراز الصورة المشرقة للحرمين الشريفين وما يقدم فيهما من خدمات بتوجيهات معالي الرئيس العام ودعم القيادة الرشيدة - رعاها الله-.

وأكد "الزهراني" أن المعرض يحتوي على عدد من الأركان وأبرزها: ركن الكعبة المشرفة، وركن خطاط الكعبة، وركن تجربة الحجر الأسود الافتراضي، وركن الأمن الفكري وركن سقيا زمزم، وركن التوسعات السعودية، وركن القرآن الكريم، وركن مكتبات الحرمين الشريفين، والركن الرقمي، وركن مقتنيات الحرمين، وركن التصوير.

وفي ختام حديثه رفع "الزهراني" شكره للقيادة الرشيدة على كل ما يبذل في الحرمين الشريفين من خدمات جليلة تعكس اهتمامهم وحرصهم ورعايتهم للحرمين وقاصديهما، وموصلاً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الرعاية والاستضافة الكريمة، ولمعالي الرئيس العام على توجيهه ودعمه الدائمين، ثم لفريق عمل الرئاسة المشاركين في المعرض.