الإطاحة بـ3 مواطنين سرقوا 187 رأسًا من الأغنام بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - أطاحت شرطة محافظة الأحساء، اليوم، بـ3 مواطنين سرقوا 187 رأسا من الأغنام من مواقع مختلفة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفر عن تمكن إدارة التحريات بشرطة محافظة الأحساء من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة (187) رأسا من الأغنام من مواقع مختلفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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