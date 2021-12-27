تعرّف على عقوبة قطع الأشجار دون ترخيص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن عقوبة مخالفي قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص.

وقالت القوات الخاصة: «عقوبة مخالفة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال».

وفي وقت سابق حذرت قوات الأمن البيئي من صيد الوعل الجبلي في أي وقت من السنة، حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لغرامة كبيرة.

وأضافت: «يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال».

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد ضبطت مقيما مخالفا لنظام البيئة لنقله حطبا محليا في محافظة حريملاء ما يعادل 29 مترا مكعبا.

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