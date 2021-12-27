تسمى بـ«النعش».. الزعاق يكشف طبيعة أهم رياح عند العرب

الرياض - محمد عبدالله - حلل خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، طبيعة الرياح التي تهب الأيام الحالية ومدى تأثيرها.

وقال الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة العربية، إن الرياح هي حركة الهواء من مكان لآخر وتنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، مشيرا إلى أن للرياح أوصافا عديدة عند العرب من حيث الاتجاه والقوة والمنفعة والمضرة.

وعدّد خبير الأرصاد أنواع الرياح كالتالي:

رياح الصبا.. تعد أهم الرياح عند العرب وهي شمالية شرقية ويسميها العامة بـ«النعش»؛ لأنها تهب مع مطلع بنات نعش، وهي رياح مبشرة.

رياح الدبور.. وهي شمالية غربية تهب لسبعة أيام (10 إلى 17 مارس) ويسمى العرب بردها بـ«برد الحسوم» (الذي أهلك الله به قوم عاد).

الرياح الشمالية.. وهي جالبة للبرودة والصقيع في الشتاء – مثل هذه الأيام .

النكباء.. وهي رياح مانعة للمطر ومهلكة للحرث والنسل.

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