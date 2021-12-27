توضيح من «الموارد البشرية» بشأن الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الموقف بشأن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة تساءل فيه أحد المستفيدين، بشأن موعد الحصول على الضمان الاجتماعي المطور من حيث قبول ورفض المتقدمين.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور، وتشمل: التسجيل في المنصة، الدخول على الملف الموحد، وتعبئة المعلومات المطلوبة، والموافقة على الإقرار والتقديم، ومتابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات.

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