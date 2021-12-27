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إحباط محاولة ترويج 11 كيلو جرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر بمحافظة جدة

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الرياض - محمد عبدالله - صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط 11 كيلو جرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر في منزل بمحافظة جدة، بحوزة 5 أشخاص.

وكشف النجيدي أن الـ5 أشخاص هم (مخالف ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، ومقيمتان من الجنسية النيجيرية، ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية)، وجرى إيقافهم، واُتخِذَت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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