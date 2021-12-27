بالفيديو.. سائق يتوقف بطريقة مخالفة وسط الطريق و«المرور» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تلقى المرور السعودي، بلاغا بشأن قائد مركبة توقف بشكل مخالف وسط الطريق.

وقال مقدم البلاغ إن قائد المركبة توقف في وسط الطريق حتى صدمه من الخلف، وذلك في جدة بتقاطع «حراء مع طريق المدينة»، مشيرا إلى أن لديه رقما لوحة المركبة.

من جانبه ردَّ المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مؤكدا أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق: «حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا».

اقرأ أيضا:

«المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد