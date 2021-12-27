سعود الطبية تعلن استخراج «قسطرة عالقة» في التجويف الأيمن لقلب طفلة‎‎

الرياض - محمد عبدالله - سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق متخصص من قسم الأشعة التداخلية إنجازا طبيا جديدا.

ونجح الفريق المختص وبمساندة من أقسام الأورام والتخدير من استخراج جزء يبلغ طوله قرابة 4 سم من قسطرة العلاج الكيماوي (Porta cath) عالقة لمدة قاربت الشهر في التجويف الأيمن من القلب لطفلة تبلغ 15 عاما.

وأوضحت المدينة أنه تم استخراج هذه القسطرة باستخدام تقنيات القسطرة والاسترشاد بالأشعة وعبر فتحة لا تتجاوز ال4 مم في الوريد الوداجي وتجنيب المريضة مخاطر بقاء القسطرة أو استخراجها بوسائل أخرى مثل الجراحة التقليدية.

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