«التعليم» تبشِّر المعلمين في رسائل نصية بترقيتهم إلى رتبتي «معلم متقدم ومعلم خبير»

الرياض - محمد عبدالله - تلقى المعلمون والمعلمات في المملكة، رسائل نصية من وزارة التعليم تزفُّ البشرى والتهنئة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية‬ المجتازين للرخصة المهنية وترقيتهم إلى رتبتي «معلم متقدم ومعلم خبير» عبر نظام فارس.

ترقيات تتلو أخرى

وجاءت الرسائل حاملة تباشير الترقيات للمعلمين والمعلمات بعد إعلان وزارة التعليم أمس انتهاءها من ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد.

وتم أمس الإعلان عن ترقية 15.888 موظفاً وموظفة من منسوبيها، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفاً وموظفة.

سعادة بالغة

وأعرب المعلمون والمعلمات عن سعادتهم البالغة بالترقية موجهين شكرهم لله أولا، ثم لوزارة ووزير التعليم محمد آل الشيخ، وقال حمد النفيسة في تغريدة له «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم صدور قرار ترقيتي إلى معلم خبير في نظام فارس»، وتمنت مها العواد التوفيق لجميع من شملته الترقية، فيما قال صاحب المعرف (أنا أكرم واحد) «ولله الحمد تمت ترقيتي إلى معلم متقدم، مبارك لجميع الزملاء والعقبى للجميع».

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