فتح باب القبول بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبة بجدة باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار رعدية على عدة مناطق غدا دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني محمد الحمادي الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد للدفاع المدني من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة أعلنت مكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط (2) كيلو جرام من مادة الكوكائين المخدر و(9) كيلو جرامات... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

إيقاف وغرامات على مقدمي خدمات حجاج الداخل المخالفين أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها، حيث أصدرت عددًا من القرارات بحق عدد من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على 3 أشخاص سرقوا 187 رأسا من الأغنام صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكين إدارة... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

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