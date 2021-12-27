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إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبة بجدة

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فتح باب القبول بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون...

d0c7b87270.jpgالرياض: دوت الخليج
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أمطار رعدية على عدة مناطق غدا

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني محمد الحمادي الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد للدفاع المدني من...

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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

أعلنت مكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط (2) كيلو جرام من مادة الكوكائين المخدر و(9) كيلو جرامات...

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icon-clock.png23 جمادى الأولى 1443 هـ
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إيقاف وغرامات على مقدمي خدمات حجاج الداخل المخالفين

أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها، حيث أصدرت عددًا من القرارات بحق عدد من...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1443 هـ
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القبض على 3 أشخاص سرقوا 187 رأسا من الأغنام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكين إدارة...

icon-byline.pngالأحساء: دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع