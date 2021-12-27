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أمطار رعدية على عدة مناطق غدا

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دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني محمد الحمادي الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الثلاثاء حتى الخميس القادم.

وبيّن تقريرالمركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق "جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب الحمادي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية