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ألعاب وفلكلور شعبي بمهرجان المجاردة
يواصل مهرجان المجاردة الشتوي برامجه وفعالياته المتنوعة، فيما رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح فعاليات الخيمة الشعبية ومسابقة لعبة...
القبض على 3 أشخاص سرقوا 187 رأسا من الأغنام
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكين إدارة...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة ترويج 11 كيلو جراما من الكوكائين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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