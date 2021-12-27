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إحباط محاولة ترويج 11 كيلو جراما من الكوكائين

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40a78fd89c.jpgالمجاردة : محمد آل عمر
a46d1c6d88.jpg23 جمادى الأولى 1443 هـ
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icon-byline.pngالأحساء: دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1443 هـ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع