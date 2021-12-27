ألعاب وفلكلور شعبي بمهرجان المجاردة يواصل مهرجان المجاردة الشتوي برامجه وفعالياته المتنوعة، فيما رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح فعاليات الخيمة الشعبية ومسابقة لعبة... المجاردة : محمد آل عمر المجاردة : محمد آل عمر 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على 3 أشخاص سرقوا 187 رأسا من الأغنام صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكين إدارة... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة ترويج 11 كيلو جراما من الكوكائين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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