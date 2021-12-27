شكرا لقرائتكم خبر «التعليم» تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات الذي جرى إقراره في بداية العام الدراسي الحالي، بتطبيق السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، المدارس السعودية في الخارج، المدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443هـ، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي تتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدؤوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام و4 مسارات تخصصية، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.

وتسعى الوزارة من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء الوطن، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقا للفروق الفردية بينهم، لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الـ21، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.

4 مسارات تخصصية:

