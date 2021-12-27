شكرا لقرائتكم خبر «التعليم» تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443هـ، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي تتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدؤوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام و4 مسارات تخصصية، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.
وتسعى الوزارة من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء الوطن، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقا للفروق الفردية بينهم، لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الـ21، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.
4 مسارات تخصصية:
- علوم الحاسب والهندسة
- الصحة والحياة
- إدارة الأعمال
- المسار الشرعي
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.