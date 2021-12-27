شكرا لقرائتكم خبر ترقية 32 ألف كادر تعليمي آليا في أكبر حركة خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التعليم عن ترقية 15 ألف موظف وموظفة، ليصل إجمالي الترقيات إلى 32 ألفا، في أكبر عدد ترقيات بتاريخ الوزارة خلال عام واحد.

وأوضح مستشار الموارد البشرية واللوائح الوظيفية وتحسين بيئات العمل بالوزارة الدكتور محمد آل عرفان، أن الوزير ونائب الوزير المكلف ذللا المصاعب وحرصا على ترقية هذا العدد الهائل مقارنة بالسنوات السابقة، مع تأكيدهم على الشفافية والمصداقية، وأتاحا قنوات للتظلمات.

وأضاف «تواصل الكثير من الزملاء والزميلات من المعلمين والإداريين والموظفين على بند الأجور والمستخدمين ولديهم تساؤلات وشكاوى، ووددت أن أجيبهم جميعا ولكن أعدهم بأنني سأنقل همومهم للمسؤول بكل صدق وأمانة إبراء لذمتي كمستشار في الوزارة».

وقال: أبارك للزملاء والزميلات الذين تمت ترقيتهم في هذه المرحلة، ودعواتي للبقية بأن تكتب لهم الترقية في المحاضر القادمة، وأهيب بهم الاطلاع على معايير المفاضلة والسعي لتعزيزها للحصول على مواقع متقدمة في المفاضلة، وعدم الاكتفاء بنطاق مكاني واحد.

وتابع «بالنسبة للترقيات التعليمية كنت المدير الفني لمشروع الترقيات التعليمية وقمنا بإتمامها بالكامل بعيدا عن التدخل البشري وستكون شفافة ومرضية للجميع».

‏وختم بأن بعهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لا مجال للتلاعب أو المحسوبية أو الواسطة وكل من يسلك هذا الطريق فسينال العقوبة وستطاله يد العدل والنزاهة.

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