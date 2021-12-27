شكرا لقرائتكم خبر عقد استثماري لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بالمنطقة المركزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقدا استثماريا مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، لمدة 5 سنوات.

وتهدف الأمانة من خلال المشروع إلى تحقيق سهولة وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف من خلال اعتماد 6 نقاط رئيسة لتقديم الخدمة في المنطقة المركزية على طريق السلام غرب المسجد النبوي، إضافة إلى طريق الشيخ عبدالعزيز بن صالح في المركزية الجنوبية إلى جانب طريق مصعب بن عمير في المركزية الشمالية.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار في نطاق المنطقة المركزية والعمل على تعزيز الحركة المرورية في الشوارع والطرقات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، إلى جانب إطلاق مشاريع نوعية تسهم في إثراء تجربة الزوار، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة.

وتعتمد خدمة صف السيارات المزمع إطلاقها قريبا في المنطقة المركزية، بالتعاون والتنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج جودة الحياة، على مواكبة الخدمات الالكترونية والتقنية في مجال خدمات صف السيارات لتقديم الحلول الملائمة التي تتناسب مع احتياجات الزوار وتجسد الحلول المثلى في إدارة مرور الحشود بالمنطقة المركزية من خلال استخدام منهجية منظمة وموثوقة لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بطاقة استيعابية تتناسب مع المتطلبات التشغيلية.

واعتمدت أمانة المنطقة النقاط التشغيلية للخدمة، والتي من خلالها يتم استقبال العملاء واستلام وتسليم المركبات والعمل على توظيف التقنية بما يضمن تقديم الخدمة في أوقات قياسية وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمة باستخدام التطبيقات الالكترونية في جميع العمليات التشغيلية والتنفيذية.

الهدف من الخدمة:

