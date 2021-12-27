شكرا لقرائتكم خبر 1.9 مليون مستفيد من خدمات «تأكد» في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحة الشرقية أن مركز «تأكد» بالمنطقة قدم خدماته لعدد 1903080مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى أمس.

وخصصت الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.