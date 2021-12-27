«موهبة» ووزارة التعليم تعلنان نتائج منافسة 103 آلاف طالب وطالبة

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وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أنها اختتمت الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من التنافس في مشاريع علمية بحثية اختارتها لجان التحكيم لتشارك في معرض إبداع للعلوم والهندسة بـ»إبداع 2022» الذي سيعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حيث سيختار فيه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي سينافس بمشاريعه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» بمشاركة طلاب التعليم العام من 80 دولة حول العالم.
يذكر أن أولمبياد «إبداع 2022» هو ثمرة التعاون بين مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، حيث يركز على مشاريع الطلاب في المجالات الحيوية التقنية والهندسية والعلمية، والحلول والابتكارات، ودعم الموهبة والإبداع، بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين بالمملكة، بمشاركة نحو 56 محكما من علماء أبحاث وأكاديميين وخبراء من مختلف القطاعات.
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