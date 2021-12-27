«كروز السعودية» تدرب الطلاب الجامعيين في السياحة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي، وتوفير قوة عاملة محلية متميزة وذات كفاءة عالية، وقعت «كروز السعودية Cruise Saudi» المسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، اتفاقية تعاون مع «جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز»، وذلك ضمن تعزيز التعاون المشترك بينها لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة، وتعظيم دوره الاقتصادي المنشود كأحد المحركات الرئيسة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.

تطوير صناعة السياحة

وقع الاتفاقية رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور نبيل الراجح، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بـ»كروز السعودية» غسان خان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعبر الدكتور الراجح، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لدعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في المملكة، كقطاع جديد وواعد يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة، مفيدا بأن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية، لدفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي؛ مؤكدا حرص جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز كجهة تعليمية متميزة بريادتها التعليمية في مجال السياحة والضيافة على دعم وتطوير قطاع السياحة من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، الذي يأتي في أولى توجهات الجامعة الاستراتيجية بالتعاون مع الجامعات العالمية العريقة مثل كلية لوزان السويسرية العريقة للفندقة EHL المصنفة عالميا بالمركز الأول في مجال الضيافة، على تقديم كل ما من شأنه دعم ورفعة الوطن.

برامج مهنية مشتركة

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بـ»كروز السعودية» أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود البارزة التي تبذلها «كروز السعودية» لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الهادفة والمثمرة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات المحلية والدولية، لتطوير السياحة البحرية في المملكة، وتنظيمها وتنميتها والترويج لها، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.

وبين أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الطرفين لتقديم برامج مهنية مشتركة، وتطبيقية متخصصة في مجال السياحة تشمل (دبلومات، ودورات متخصصة، ولقاءات مؤتمرية، وغيرها)، ودعم برنامج (سفراء الكروز) الذي أطلقته «كروز السعودية» بالتعاون مع شركة (MSC Cruises)، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتدريب الكوادر الوطنية، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم بالمعرفة التقنية والخبرة المهنية في صناعة الرحلات البحرية، والسياحة والضيافة، لبناء قادة الصناعة في المستقبل، والعمل على تحقيق هدف الشركة الرامي إلى توفير 50,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035.



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