ولي العهد يوجه باستكمال خطط استراتيجية الرياض 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان ، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية.

وأكد أهمية أن تعمل جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض، بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب، وتحديد الميزانيات المسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الاستراتيجية تمهيدا للإطلاق.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على استراتيجية مدينة الرياض 2030 ، واطمأن على اكتمال ملامحها.

يذكر أن ولي العهد تحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي عن مستهدفات استراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 - 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من 40 مليون زائر بحلول 2030 م.

وأشار في حديثه إلى الميزات التنافسية التي تزخر بها الرياض باعتبارها القوة الشرائية الأكبر في الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية رائعة، بالإضافة إلى أنها إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة، نظرا لما تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتتضمن الاستراتيجية التي استعرضها المجلس 6 ركائز رئيسة، وستشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تنفيذ استراتيجية الرياض.

6 ركائز رئيسة للاستراتيجية:







النمو الاقتصادي في شتى القطاعات



تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب أفضل المواهب العالمية



تحسين جودة الحياة



التخطيط الحضري المكاني على مستوى عالمي



الحوكمة الحصيفة لممكنات وموارد المدينة



تطوير هوية عالمية للمدينة تعزز الدور العالمي للعاصمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية



كيف تنفذ الاستراتيجية؟