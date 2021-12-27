شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال طلبات دعم الأبحاث بالجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأول استقبال طلبات دعم الأبحاث العلمية عبر موقعها الالكتروني.

وبينت عمادة البحث العلمي أن طلبات دعم الأبحاث متاحة عبر منصة «باحث» في الموقع الالكتروني للجامعة، وتشمل برنامج «حصانة» الذي تقوم فكرته على دعم وتشجيع الباحثين لنشر أبحاث في مجلات مصنفة لتوضيح صورة الإسلام، كونه دينا يتسم بالوسطية، ويدعو إلى التسامح والاعتدال، ويأتي هذا البرنامج لتصحيح الفكر وتقويم السلوك وتأصيل مفاهيم الوسطية، من أجل بناء مجتمع راق بفكره وسلوكه.

ويهدف البرنامج إلى توضيح وسطية الإسلام وسماحة أحكامه، والإسهام الفاعل في تنمية حركة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا للبحث في القضايا الفكرية المعاصرة، وزيادة النتاج البحثي للجامعة وتحسين جودته.