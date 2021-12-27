9 مهارات شخصية مطلوبة في مكان العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المهارات لا نتعلمها فقط في الفصول الدراسية، بل من الحياة أيضا، وغالبا ما يتطلب كونك موظفا جيدا أكثر من المعرفة التقنية، فيمكن أن تكون الصفات مثل إدارة الوقت بنفس أهمية معالجة الأرقام.

فالمهارات الناعمة غالبا هي ذاتية التطوير ومرغوبة للغاية لأصحاب العمل، مثل التعاون والتواصل بشكل فعال.

وأجمع عدد من المواقع أن أهم المهارات المطلوبة في مكان العمل هي:

المرونة

القدرة على العمل رغم التحديات غير المتوقعة؛ فتغيير المسار بسرعة وسلاسة أمر مهم في مجموعة متنوعة من الوظائف، ويعد التكيف استعدادا لتعلم مهارات جديدة وتجربة طرق مختلفة عند معالجة العقبات.

إدارة الوقت

موازنة المسؤوليات أو المشاريع المتعددة في نفس الوقت. يقسم مديرو الوقت الفعالون المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر وينهونها في الوقت المحدد.

التفكير الإبداعي

يبحث مديرو التوظيف عن الموظفين الذين يمكنهم التفكير خارج الصندوق عند تحليل المشكلات؛ فهم أكثر انفتاحا وتقبلا للأفكار المختلفة، ويقدمون وجهات نظر وحلول جديدة.

التواصل

سواء كنت تعمل في فريق أو مع العملاء، فإن التواصل الجيد هو المفتاح. يمكن أن يؤدي كونك متواصلا فعالا وموجزا إلى منع نشوب النزاعات.

التعاون

مهارة مهمة في جميع المهن، سواء كنت تعمل كجزء من فريق صغير أو عبر الأقسام. يجب أن تقدم وتتلقى ردود فعل بناءة، وأن تظل متقبلا للأفكار المتنوعة، وتحل النزاعات.

التنظيم

يساعدك التنظيم على البقاء مستعدا للعروض التقديمية والالتزامات الأخرى. يمكن أن تسهل المنظمة القيام بمهام متعددة مع تحديد أولويات المسؤوليات.

القيادة

حتى لو لم يكن دورك منصبا قياديا مباشرا، يرغب أصحاب العمل في توظيف مرشحين يتمتعون بصفات قيادية، مثل القدرة على اتخاذ القرارات، وأخذ المبادرة، وتسهيل المحادثات.

حل المشاكل

تطلب منك العديد من مقابلات العمل مناقشة مشكلة واجهتها وكيف تغلبت عليها، يستطيع القائمون على حل المشكلات تحليل المواقف، ودمج المدخلات من الآخرين، وإنشاء خطة عمل لمعالجة المشكلة.

فض النزاعات أو الخلافات

عند العمل كجزء من فريق متنوع قد لا ترى دائما وجها لوجه مع الآخرين. يبحث المديرون عن الموظفين الذين يستمعون إلى أفكار غيرهم ويفهمون وجهات النظر الأخرى، هؤلاء يمكنهم التواصل بشكل فعال وحل النزاعات بشكل استباقي دون تدخل.