محلل سياسي: المملكة تعلم تفاصيل كثيرة عن ميليشيا الحوثي وتحركاتها

الرياض - محمد عبدالله - قال المحلل السياسي العميد عبداللطيف الملحم، إنَّ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالشأن اليمني، كما أن المملكة تعلم تفاصيل كثيرة عن ميليشيا الحوثي وتحركاتها.

وأضاف الملحم، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المملكة كانت تعلم منذ البداية، أمورا دقيقة قد لا تخطر على بال الميليشيات الحوثية وحزب الله، ولكن المملكة معروفة بطول النفس والصبر، مشيرا إلى أن مؤتمر تحالف دعم الشرعية كان له صدى محلي وإقليمي ودولي، وكشف أمورا كثيرة.



وأكمل، أن الاستخبارات السعودية وجميع قطاعات المملكة المعنية بالمعلومات متطورة بشكل كبير، ولكن لأن الحوثي يضع أسلحة بمواقع مدنية، أظهر سياسة المملكة الإنسانية.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب تعز، وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الغارات الجوية لطيران التحالف أوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات الحوثية.

وعرض التحالف العربي لدعم الشرعية، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن، وكشف عن ظهور عناصر من حزب الله أثناء قيامها بتدريب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، محملا الحزب الإرهابي المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

فيديو | الكاتب السياسي العميد عبداللطيف الملحم: مؤتمر التحالف وضع النقاط على الحروف.. و #المملكة تعلم تفاصيل كثيرة عن ميليشيا الحوثي وتحركاتها #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/Gyqtaful79— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | الكاتب السياسي العميد عبداللطيف الملحم: مؤتمر التحالف وضع النقاط على الحروف.. و #المملكة تعلم تفاصيل كثيرة عن ميليشيا الحوثي وتحركاتها #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/Gyqtaful79 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2021

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