تنويه من السفارة السعودية في رومانيا بخصوص دخول المواطنين

الرياض - محمد عبدالله - نوهت السفارة السعودية في رومانيا، بأن إجراءات الدخول إلى ذلك البلد قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره.

وأضافت السفارة – عبر تويتر - أنه يمكن الحصول على مزيد المعلومات الرجاء الدخول على رابط المركز الوطني للإشراف على الأمراض المعدية كالتالي:

كانت وزارة الصحة الرومانية أعلنت تسجيل 349 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و802 ألف و745 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 58 ألفا و551 حالة وفاة.

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