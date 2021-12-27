عبر «توكلنا».. آلية جديدة لدخول المراكز التجارية

الرياض - محمد عبدالله - وضعت وزارة التجارة آلية جديدة، لدخول المراكز التجارية، للتحقق من الحصول على لقاح كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا، ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.

وأوضح الحسين، أنه يتعين على المستهلك مسح الباركود عبر تطبيق «توكلنا» قبل الدخول للمراكز التجارية والمجمعات للتحقق من حالة التحصين بشكلٍ آلي.

وبيّن أنه يتعين على المنشآت التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل الدخول.

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