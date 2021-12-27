«الأرصاد»: أمطار على 7 مناطق من الثلاثاء إلى الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس، على معظم مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف) ومن ثم (تربة، الخرمة، رنية) الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه) عسير (أبها، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك) القصيم بريدة عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة) الرياض (الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف الدوادمي، وادي الدواسر الشرقية (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

في حين يتوقع أن تتأثر مناطق: مكة المكرمة (جدة، رابغ، خلیص، الكامل، الجموم) المدينة المنورة (المدينة المنورة، العلاء العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع) جازان (جازان، فرسان، بيش، الدرب، صامطة، الطوال، الدائر، فيفا) حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة). تبوك (تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما). الجوف (القريات، طبرجل، سکاکا، دومة الجندل) الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء) بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

كما تشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق ابتدأ من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم.

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