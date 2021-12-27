ارتفاع عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 49.6 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تواصل ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 40 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 33 حالة، وذلك بزيادة قدرها 7 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 49.6 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن ( 49675945) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 142 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

جانبه، ذكر مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون -حتى أمس الاحد- بلغ (93209972)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.6%.

وأعلنت وزارة الصحة –في وقت سابق- عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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