الصحة: 524 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 142 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 553319 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541010 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8872 حالة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أمس الأحد، أنه تم إعطاء أكثر من 49.3 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت الوزارة –في وقت سابق- إلى أن تلقي الجرعة التنشيطية يسهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون.

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