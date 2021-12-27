شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور تميّز وجودة.. كيف أحدثت «رئاسة الحرمين» نقلة نوعية في خدمة القاصدين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطوير غرفة العمليات وصيانة الحجر الأسود ومعاينة مقام إبراهيم

- 960 جولةً ميدانية ومعالجة فورية للملاحظات

- السديس: رضا المعتمرين غايتنا

- تطبيق الحوكمة لتحقيق الجودة والتميز

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أفضى تطبيق المعايير والخطط الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة وتوظيف التقنية والذكاء الصناعي في رئاسة الحرمين الشريفين، في حدوث نقلة نوعية في التميز والجودة وهو الأمر الذي انعكس بشكل جلي حيال تعظيم الخدمات الميدانية والتشغيلية لقاصدي المسجد الحرام، وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين» وفق الرؤية٢٠٣٠.

وكالة المسجد الحرام.. ركيزة منظومة العمل

وتعد وكالة المسجد الحرام الذراع الرئيسية والنقطة المركزية والركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل المسجد الحرام بالتنسيق المشترك مع كافة الوكالات في المسجد الحرام لتعزيز عمل المنظومة في إطار فريق عمل جماعي الى جانب دور وكالة المسجد الحرام الفعال في المتابعة والإشراف على تنفيذ وأداء الأعمال المناطة لها في المسجد الحرام.

تطبيق معايير الجودة

وعندما رفع مساعد الرئيس العام المكلف؛ وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد تقرير الثلث الأول للعام الهجري 1443 للرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس؛ عن أهم الأعمال والإحصائيات، وأبرز الإيجابيات وفرص التحسين في المسجد الحرام وتطوير الخدمات بما يليق بضيوف الرحمن من الحجاج والعمَّار وفق ما يحقق رؤية ورسالة الحرمين الشريفين؛ فإنه جسد حرص الرئاسة لتطبيق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني.

رفع جاهزية الخدمات

هذا بجانب رفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية وتجسيدا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي يحرص على تفعيل وتطوير الأداء في الرئاسة وتفعيل المشاركة لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، من خلال الالتزام بخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

تطوير منظومة الخدمات نوعياً وتميزاً

وأوصى الشيخ عبدالرحمن السديس بعد اطلاعه على التقرير، الجميع على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة خاصة، ومتابعة تطبيق الخطط وتنفيذها وأداء الأعمال مع إدارات المسجد الحرام، وساحاته، ميدانياً للإشراف على صيانة الكعبة المشرفة، إلى جانب التنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام لضمان تكامل منظومة العمل.

تقديم الخدمات النوعية

كما أكد "السديس" على ضرورة تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لضيوف الرحمن فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة لهم؛ وتلمس احتياجات القاصدين للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم كون رضا زوار وقاصدي الحرمين الشريفين هو الغاية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء القاصدين مناسكهم بكل طمأنينة ويسر وفق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري.

3002 حالة مرصودة و847 بلاغ

ومن الأعمال التي أنجزت في المحور الفني والهندسي لوكالة المسجد الحرام؛ صيانة الحجر الأسود ومعاينة مقام إبراهيم عليه السلام، إلى جانب القيام بـ ٩٦٠ جولةً وزيارةً ميدانية؛ و٣٠٠٢ حالة مرصودة و٨٤٧ حالة تمت معالجته بشكل سريع.

كسوة الكعبة وشاشات إلكترونية

ومن الأعمال التي تشرف عليها الوكالة تطوير عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتركيب شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام وتطوير عملية صيانة الحجر الأسود والمقام، إلى جانب مشروع تطوير غرفة العمليات ومشروع توحيد الهوية البصريةً.

تسخير الجهود لخدمة القاصدين

من جهته أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، حرص الوكالة على تسخير كل امكانياتها لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وحشد كل الجهود لخدمتهم لكي يؤدي مناسكهم بيسر وسهولة.

تدشين عدة مبادرات

وتزامنا مع تقديم التقرير، دشن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عدة مبادرات طرحتها وكالة شؤون المسجد الحرام من ضمنها مبادرة (ألا تسألني) التي تهدف لتذليل الصعوبات، وتحقيق رضى وراحة الحاج والمعتمر داخل المسجد الحرام، وتعزيز الإيجابيات وتسديد الملاحظات، ومتابعة منصة (تسألني) لإرشاد الحاج والمعتمر بالمسجد الحرام.

هذا بالإضافة إلى مبادرة (ساعد) التي تهدف لتقديم المساعدة لعموم وكالات الرئاسة العامة في المسجد الحرام والتنسيق مع الجهات الخارجية، لضمان تكامل منظومة الخدمات، وسعياً إلى أن تكون أعمال وخدمات الرئاسة أنموذجا رائداً بين الجهات العاملة في المسجد الحرام، ومبادرة (رقمنة) فهي تهدف لبرمجة إلكترونية لمعالجة الملحوظات الميدانية، وجمع وإعداد وتنسيق الخطط التشغيلية، لضمان تنفيذها دون ازدواجية ومعوقات، وتوحيد الخطط التشغيلية بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، والذي يستمر عملها على مدار العام.

يضاف إلى ذلك مبادرة (المناوبون)، فهي معنية لمتابعة تطبيق الخطط والأهداف الخاصة بالأعمال الميدانية، وتحقيق رضا المستفيد وتقويم أداء الأعمال المقدمة، ورفع التقارير اليومية عما يتم رصده خلال الجولات الميدانية، وتعزيز الإيجابيات وتسديد الملاحظات وتلافي أسبابها،

3 مرتكزات أساسية

هذا وتقع تحت وكالة شؤون المسجد الحرام؛ الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، والإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين، والإدارة العامة للحج والعمرة، فيما ترتكز الخطة التشغيلية في الرئاسةً على 3 مرتكزات أساسية وهي حسن الوفادة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية وترسيخ العمل المؤسسي، وما تضمنته من أهداف نحو الاحتفاء بالحجاج وإثراء تجربتهم وترسيخ الدور التعليمي للحرمين، وتمايزه وتقديمه بجودة عالية وطرق مختلفة، وتحقيق الاستدامة المالية إضافة إلى التميز التشغيل.