جامعة طيبة تقدم حلولا استشارية للمنتجات الصيدلانية

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وتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد خليل، التعاون بمجالات عدة شملت تصميم وتطوير وإعداد الحقائب التدريبية والتفاعلية، إضافة إلى مجال التأهيل والتطوير وإقامة الفعاليات المرتبطة بذلك، وتقديم الخدمات والحلول الاستشارية.
كما أكد الطرفان على تصميم وإعداد وتطوير مشاريع موجهة ومبادرات نوعية، وتوفير فرص تدريب لطلبة الجامعة، ودورات تدريبية للموظفين، وتنظيم مواضيع بحثية تقترحها الجامعة وإدارة الشركة وتحدد أولوياتها، وتنظيم الزيارات الميدانية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمصنع الشركة الدوائي، والمشاركة في تطوير طرق التحليل الخاصة بالأدوية، والمشاركة والتعاون في كل ما هو جديد في مجال التيقظ الدوائي.
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