شكرا لقرائتكم خبر استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي بتقنية أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية بأبها أمس عن استمرار القبول في البرنامج التطبيقي المسائي لمرحلة الدبلوم، وذلك في تخصص القوى الكهربائية حتى نهاية دوام الأربعاء المقبل.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان أن مدة التدريب سنتان ونصف السنة، مشيرا إلى أن البرنامج من البرامج الموجهة لخدمة جميع فئات وشرائح المجتمع ومنح فرص تدريبية وتأهيلية للراغبين في تطوير مهاراتهم.

يذكر أن التسجيل في البرنامج ومعرفة الشروط يتم عبر زيارة البوابة الالكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.