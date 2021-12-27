استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي بتقنية أبها

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وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان أن مدة التدريب سنتان ونصف السنة، مشيرا إلى أن البرنامج من البرامج الموجهة لخدمة جميع فئات وشرائح المجتمع ومنح فرص تدريبية وتأهيلية للراغبين في تطوير مهاراتهم.
يذكر أن التسجيل في البرنامج ومعرفة الشروط يتم عبر زيارة البوابة الالكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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