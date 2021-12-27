شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تحقق دور كفاءة البحوث باللغة العربية بنسبة 100 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ ممثَّلةً في عمادة البحث العلميِّ دور "مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، بتحقيقها نسبة 100% ضمن تقرير مؤشر أداء الجامعات خلال الشهرين الماضيين؛ بحسب تقييم وزارة التعليم.

واشتمل المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم؛ ممثَّلةً في وكالة البحث والابتكار على عقد عدد من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش تضمَّنت عقد 3 ملتقيات، و3 ورش عمل، وحلقتي نقاش، واستبانتين لقياس فعالية المشروع ومدى الرضا، وسيستمر المشروع لمدة خمسة أشهر، يُبرز خلالها أهمية المجلات العلمية المصنَّفة، ودورها لدى الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا والباحثين بالكليات النظرية، تحت إشراف فريق عمل قُسِّم إلى 3 لجان: اللجنة العليا، واللجنة التنفيذية، واللجنة الإعلامية.

وبيَّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. فهد الزهراني أن المشروع يهدف إلى تطوير السياسات والمعايير المتعلِّقة بلوائح البحث العلمي وتوحيدها، إضافةً إلى الخروج بمعايير مقترحة لتحديث ضوابط النشر العلميِّ؛ بما يتوافق مع متطلبات النشر العالميِّ، وتمكين الباحثين من الأدوات الفعَّالة؛ لرفع جودة أداء البحث العلميِّ باللغة العربية والتعريف بالمنظومة البحثية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع لاقى دعمًا واهتمامًا من رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، وبهذا الدعم يواصل المشروع تقدُّمه وإنهاء المراحل المتبقية وفق الأهداف والنتائج المرجوة.

بدورها أفادت وكيلة عمادة البحث العلمي للمجلات العلمية د. نهلة طيب أن عدد المجلات العلمية بجامعة أم القرى بلغ 7 مجلات؛ منها 4 باللغة العربية مصنَّفة في الكشَّاف العربي للاستشهادات المرجعية، لافتةً أن الأبحاث المنشورة باللغة العربية في عام 2020م بلغت 169 بحثًا، فيما بلغت 179 بحثًا في عام 2021م.