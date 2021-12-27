شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بمشروع «ممشى الحمراء» بطول 1000م في الخُبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يضم مسار خاص لذوي الإعاقة البصرية

- يتضمن مسطحات خضراء وأشجار على امتداد الممشى

(شرعت بلدية محافظة الخبر العمل بمشروع ممشى الحمراء بحي الحمراء، وذلك ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، وخطط البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، إن الممشى الجديد يأتي بتوجيه ومتابعة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، منوها أنه يقع بحي الحمراء بالخبر بمحاذاة طريق مجلس التعاون الخليجي و بطول 1000 م، ويضم مسار خاص لذوي الإعاقة البصرية، كما يتضمن مسطحات خضراء وأشجار على امتداد الممشى، وكراسي للجلوس .

وأكد المهندس مشعل الحربي حرص بلدية الخبر على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي، التي تلائم كافة أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية لما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها، مشيرا الى أن عدد المماشي في الخبر سيصبح 18 ممشى بعد الانتهاء من تنفيذ الممشى الجديد .)