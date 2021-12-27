وصل سعر أعلى فئة لـ620 ألف ريال.. «أبشر» تعلن الفائزين بلوحات المركبات المميزة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت منصة «أبشر»، عن الفائزين بلوحات المركبات المميزة، في مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي أقيم خلال الأيام الماضية.

ونشرت «أبشر»، عبر حسابها على «تويتر»، قائمة باللوحات الأعلى سعرًا لكل فئة في المزاد؛ وبلغت قيمة اللوحة الأعلى سعرًا في المزايدة لفئة الماسي (620) ألف ريال.

وفي الفئة الذهبية، تصدرت لوحتان قائمة الأعلى سعرًا، فبيعت واحدة بقيمة 260 ألف ريال، فيما بلغت قيمة الأخرى 66 ألف ريال.

أما في الفئة الفضية، فكانت اللوحات الأعلى سعرًا من نصيب 7 أشخاص، وتراوحت أسعار اللوحات السبعة بين 58.5 ألف ريال و29.5 ألف ريال.

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