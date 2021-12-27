«إغاثي الملك سلمان» يجري 580 عملية جراحية لمكافحة العمى بالسودان

الرياض - محمد عبدالله - قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ بدء حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بتاريخ 20 ديسمبر 2021م في مدينتي مدني والأبيض بجمهورية السودان الشقيقة، بالكشف على 10.770 مستفيدًا، وإجراء 580 عملية جراحية، فضلًا عن توزيع 2,450 نظارة طبية.

ويأتي ذلك امتدادًا للحملات الطبية التطوعية النوعية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج، بهدف تقديم العلاج للعائلات والأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليفها.

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