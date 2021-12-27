أكبر من الأرض.. «فلكية جدة» تدعو لمتابعة أضخم بقعة شمسية اليوم

الرياض - محمد عبدالله - دعت الجمعية الفلكية بجدة، المواطنين ممن يمتلكون تليسكوبًا مزودًا بفلتر شمسي، إلى متابعة ظاهرة فلكية اليوم الإثنين 27 ديسمبر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «إذا كنت تمتلك تليسكوبًا مزودًا بفلتر شمسي، قم بتوجيهه نحو قرص الشمس الآن يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021؛ حيث توجد واحدة من أكبر البقع الشمسية».

وأضاف «فلكية جدة»: «تحتوي البقعة على عدة نوى مظلمة أكبر من الأرض، وتمتد لأكثر من 140.000 كيلومتر، إلا أن مجالها المغناطيسي أصبح بسيطا ما يقلل فرصة حدوث توهجات كبيرة».

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