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متحدث الصحة يوجه 6 نصائح للمواطنين بخصوص كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، ست نصائح للمواطنين للحفاظ على أنفسهم من عدوى فيروس .

وقال متحدث وزارة الصحة- عبر تويتر- نصيحتنا للجميع ما يلي:

ـ لبس الكمامة.

ـ مسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.

ـ التحقق من الحالة الصحية.

ـ نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

ـ التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين. 

ـ إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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