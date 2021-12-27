متحدث الصحة يوجه 6 نصائح للمواطنين بخصوص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، ست نصائح للمواطنين للحفاظ على أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.
وقال متحدث وزارة الصحة- عبر تويتر- نصيحتنا للجميع ما يلي:
ـ لبس الكمامة.
ـ مسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.
ـ التحقق من الحالة الصحية.
ـ نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.
ـ التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.
ـ إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.
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