لاختيار الأنسب.. «الغذاء والدواء» تكشف 10 معلومات عن البطاقة الغذائية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الغذاء والدواء أن البطاقة الغذائية، تحتوي على جميع المعلومات التي تهم المستهلك؛ لمساعدته في اختيار المنتج الأنسب له.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن محتوى البطاقة الغذائية يتكّون من الآتي:

قائمة المكونات

المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي.

قائمة الحقائق التغذوية

تشمـل محتوى المنتـج من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيـدرات والبروتيـن والملح «الصوديوم».

بيانات الشركة وعنوانها

تشمـل معلومات الشركة الصانعة أو المعبأة أو المستوردة أو الموزعة.

رقم التشغيلة«الإنتاج»

رمز المادة الغذائية مـن خط إنتاج واحد حيـث يساعد المستهلك في تتبع المنتجات عند تحذير الهيئة.

المضافات الغذائية

كالألوان والنكهات والمواد الحافظة؛ مما يساهـم فـي تحسين الخواص ورفع القيمة الغذائية.

اسم المنتج

يعتبر المؤشر الأساسي للتعريف بالمنتج.

تاريخ الصلاحية

الفترة التي يحافظ فيها المنتج على جميع خواصه.

تعليمـات الاستخدام والتخزين والتحضير

تشمـل طريقـة التحضيـر وتعليمات الحفـظ في درجـة حرارة معينة لبعض المنتجات.

العبارات التحذيرية

بعض المنتجات قـد تحتوي على مكونات لاتناسـب مـع البعـض مثال زيـادة الكمية المستهلكة الى 40 جـم فـي اليـوم قـد يسبب الاسهال من المنتجـات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول.

بيانات الحساسية

قـد يحتوي المنتج على مكونات تسبـب الحساسية؛ لبعـض المستهلكين وفي حال احتواء المنتج عليها يكتب «يحتوي على أو لا يحتوي على الجلوتين».

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