20 ألف ريال غرامة لكل شجرة.. «الأمن البيئي» يحذر من قطع الأشجار بأراضي الغطاء النباتي

الرياض - محمد عبدالله - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الإتجار بها بون ترخيص.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها على «تويتر»، أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

كانت القوات الخاصة للأمن البيئي، أعلنت في وقت سابق أمس الأحد، عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفًا لنظام البيئة لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة حريملاء، وقد طُبِّقَت الإجراءاتُ النظاميةُ بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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