أمانة العاصمة تكشف فوائد تسوير الأراضي الفضاء

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن تسوير الأراضي الفضاء يُسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

كما أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تسوير الأراضي الفضاء يُسهم في حفظ حقوق الملاك من التعديات، تعزير أنسنة المدن لتصبح صديقة للبيئة بالإضافة إلى الحد من رمي المخلفات والأنقاض وتحسين المشهد الحضاري.

في وقت سابق، قالت أمانة العاصمة المقدسة، إن وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية، قامت بإزالة 45 مظلة مواقف سيارات مخالفة خارج الحدود الملكية.

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