شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 846 ألف طن من «النفايات المنزلية» بالأحساء في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 2350 مركبة تالفة

- رفع 904138 متر مكعب من المخلّفات الإنشائية

- معالجة ١٨٢٨١ بلاغاً وارداً لمركز البلاغات والطوارئ

كشفت إحصائية صادرة عن أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات "الإدارة العامة للنظافة"، أن أعمال النظافة خلال العام المنصرم 2021 شهدت رفع 846662 طن نفايات منزلية للمردم البيئي، بالإضافة إلى رفع 904138 متر مكعب من المخلّفات الإنشائية، وتفريغ 607677 متر مكعب من النفايات ذات الحجم الكبير.

كما نُفذت أعمال النظافة لـ 8003088 متر مكعب من الأراضي الفضاء، والقيام ببرامج النظافة لـ 611868 متر طولي للطُرقات الرئيسية والفرعية ومضامير المشاة، ومعالجة وضع 11845 حاوية نظافة.

وأضاف وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أنه في العام ذاته تم معالجة ١٨٢٨١ بلاغاً وارداً لمركز البلاغات والطوارئ "940 "، وتنفيذ 58828 جولة متابعة رقابية، إضافةً الى رفع 2350 (مركبة تالفة ومهملة)، مبيناً أن تلك الجهود تمت بواسطة 3701 عامل نظافة، وتشغيل واستخدام 669 آلات ومعدات للنظافة.

وأشار إلى أن هذه الجهود والخطط تأتي تحقيقاً لمستهدفات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتعزيزاً للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.