شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية : لا يفحص الطلاب المخالطين مخبريا إلا مع ظهور الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية " بانه لا يتم فحص الطلاب المخالطين او غيرهم مخبريا الا في حال ظهرت عليهم إحدى اعراض كوفيد-19 ، ولا يتم تعليق الدراسة بالمدرسة الا بالتنسيق بين إدارات التعليم ومديريات الشؤون الصحية بالمنطقة .. جاء ذلك في التحديث الأخير عن آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس .

وبينت " وقاية " الإجراءات التي يجب عملها عند رصد أي حالة او اشتباه داخل المدارس واضعه كافة الاحتمالات وآلية التعامل معها مع الحلات السلبية او الإيجابية والمخالطة سواء بتعلق الدراسة او العزل وخلافة من الإجراءات التي اعلن عنها مشددة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية .