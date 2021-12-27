رسالة مهمة من «الجوازات» بشأن حجز موعد إلكتروني لتسلّم جواز السفر

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وذلك عند تسلم جواز السفر السعودي، بعد الإصدار أو التجديد، خلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب.

وأوضحت «الجوازات»، عبر حسابها على «تويتر»، أن المستفيد يمكنه حجز الموعد باتباع الخطوات التالية: «اختيار خدمة (المواعيد- الجوازات- استلام جواز السفر السعودي)».

ودعت «الجوازات»، المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، والتي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني في البريد السعودي «سُبل».

وأكدت الإدارة العامة للجوازات، أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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