بالفيديو.. استشاريان من مكتسبي الجنسية لـ «أمير نجران»: سنعمل أكثر لخدمة المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قدم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، التهنئة لاستشاري الجراحة العامة الدكتور سامر الكرك، واستشاري العيون الدكتور عبدالله أبو بكر، بحصولهما على الجنسية السعودية.

وأكدا الاستشاريان أنهما سيعملان أكثر لخدمة المملكة، وأعربا عن فخرهما لحصولهما على الجنسية السعودية؛ حيث تمنى لهما أمير نجران كل التوفيق.

وفي وقت سابق، دشن الأمير جلوي ملتقى نجران الصحي الثالث تحت شعار «الرعاية الصحية الافتراضية»، مثمنا حصول عدد من مستشفيات المنطقة على جوائز صحية. كما شاهد عرضًا مرئيًا لجزء من عملية قلب أجريت في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران.

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